Wayne Rooney, lenda do Manchester United e da seleção da Inglaterra, revelou que tem origem judaica, apesar de ter sido criado como cristão católico.

O ex-capitão da seleção inglesa descobriu que descende de imigrantes poloneses através da família de sua avó materna, Pat Morrey.

Rooney explica tudo durante uma visita que fez ao campo de Auschwitz, na Polônia, acompanhado de sua esposa Coleen e dos dois filhos mais novos, Kit, de 10 anos, e Cass, de 8 anos.

Wayne Rooney disse, em entrevista à "Disney+" sobre a série The Real Rooneys, composta por dez episódios: "Descobri recentemente que minha avó materna tinha uma família de judeus poloneses".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "The Sun": "Sou católico, mas sempre fiz perguntas como: 'Por que não somos judeus?'".

O jornal apontou que, por a ascendência vir do lado materno, isso torna Rooney oficialmente judeu.

Rooney trocou piadas com quem estava ao seu redor sobre uma série derivada, e o ex-atacante do Manchester United, de 40 anos, sugeriu, rindo, que ela recebesse o nome de: "Roo, o judeu".

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