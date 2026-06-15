Surpresa... O Real Madrid contrata um ex-aluno da "La Masia"

Em uma negociação surpreendente que abalou o mercado de transferências de verão, o Real Madrid anunciou a contratação do lateral-esquerdo da seleção espanhola Marc Cucurella, proveniente do Chelsea inglês, em uma transação avaliada em cerca de 60 milhões de euros.

Esta contratação é considerada uma verdadeira bomba no mercado de transferências, já que Cucurella (27 anos) retorna à La Liga após uma trajetória de sucesso na Premier League, para reforçar as fileiras do clube merengue sob o comando do técnico português José Mourinho, que busca fortalecer a defesa com um jogador que combine solidez defensiva e dinamismo ofensivo.

A trajetória do ex-aluno da La Masia com diferentes camisas

Cocorela nasceu em Alella, na Espanha, em 1998, e iniciou sua trajetória na famosa academia La Masia do Barcelona, onde passou pelas categorias de base e vestiu a camisa do time principal por um breve período.

O jogador catalão partiu depois para o Brighton e, posteriormente, para o Chelsea, onde se destacou como um dos melhores laterais-esquerdos da Europa, especialmente graças à sua capacidade de pressão alta e participação ofensiva eficaz.

A transferência de Cucurella para o Real Madrid ocorre após um desempenho notável com a seleção espanhola, onde contribuiu para a conquista do título da Eurocopa 2024, o que o tornou um alvo cobiçado pelos grandes clubes.

De acordo com o que publicou a “Sky Sport”, o jogador assinou um contrato de longo prazo (até 2032) com o clube merengue e passará pelos exames médicos, sendo anunciado oficialmente após o término da participação da Espanha na Copa do Mundo.

O que Cocorela significa para o Real Madrid?

Esta contratação dá ao clube madrilenho opções flexíveis na posição de lateral-esquerdo, especialmente com as dúvidas em torno de alguns jogadores atuais.

Cocorela é conhecido por seu “espírito de luta” e sua capacidade de atuar em mais de uma posição no lado esquerdo, o que se encaixa na filosofia de Mourinho, que se baseia no equilíbrio e na disciplina tática.

Com esta contratação, o Real Madrid continua a construir um time competitivo e forte em preparação para a nova temporada, após contratações anteriores que destacaram sua ambição de recuperar o domínio nacional e europeu.