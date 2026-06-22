O grande astro Lionel Messi liderou a seleção argentina à vitória sobre a Áustria, por 2 a 0, na partida disputada nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Messi marcou os dois gols sozinho, levando a Argentina à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Depois de marcar o primeiro gol da partida de hoje, Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 17 gols, rompendo o empate com o alemão Miroslav Klose (16 gols), antes de aumentar sua contagem para 18 gols com o segundo gol.

No entanto, uma das lendas do Manchester United ficou extremamente irritado com a validação do primeiro gol de Messi, que lhe garantiu o recorde histórico, afirmando que o árbitro egípcio Amin Omar deveria tê-lo anulado.

O ex-jogador do Manchester United, Peter Schmeichel, afirmou que o gol não deveria ter sido validado, ressaltando que o árbitro Amin Omar ignorou uma falta na jogada que antecedeu o gol, cometida pelo argentino Alexis McAlister contra seu adversário, Xavier Schlager.

Em entrevista ao canal “Fox Sports” no intervalo do primeiro tempo, o homem de 62 anos disse: “Não acho que esse gol devesse ter sido validado; isso é falta. McAlister derrubou o jogador. Deveria ter sido marcada uma falta”.

E continuou: “O VAR deveria ter revisado a jogada... É um erro claro e evidente do árbitro”.

Schmeichel acrescentou, irritado: “É por isso que estou um pouco frustrado”.

O jornal “The Sun” publicou algumas reações que apoiavam as declarações de Schmeichel, com um deles dizendo: “A FIFA é corrupta. Alguém me explique por que não há nenhum vídeo da falta cometida pelo jogador austríaco que resultou no gol de Messi? Não há nada do sistema de vídeo-árbitro. É uma fraude”.

Outro comentou: “A FIFA está realmente tentando dar privilégios à Argentina? Aquela foi uma falta grave contra um jogador austríaco antes de resultar no gol da Argentina. Na última partida, Messi também cometeu uma falta grave pela qual deveria ter sido expulso. O que está acontecendo aqui?”.

Um terceiro acrescentou: “Então, houve uma falta clara cometida pela Argentina antes do gol de Messi?”

E outro disse: “Erro evidente. Antes do gol de Messi, a situação está realmente repugnante nesta fase”.