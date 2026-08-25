O croata Dominik Livaković chegou a Barcelona nesta terça-feira, preparando o terreno para concretizar sua transferência ao clube catalão, vindo do Fenerbahçe, depois que as duas partes chegaram a um acordo final sobre a negociação, restando apenas concluir os trâmites antes do anúncio oficial.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Barcelona pagará dois milhões de euros para contar com os serviços do goleiro croata, além de outros dois milhões de euros em bônus vinculados às cláusulas do acordo, enquanto Livaković assinará um contrato com o clube por quatro temporadas, devendo realizar os exames médicos assim que chegar a Barcelona.

E a questão não se limita apenas à conclusão da negociação, já que o futuro de Livaković dentro do elenco passou a ser tema de discussão nas últimas horas, depois que o plano inicial previa emprestá-lo por uma temporada, com o Dínamo de Zagreb apontado como possível destino, para que retornasse ao Barcelona na temporada 2027-2028 após o término do contrato de Szczęsny em 30 de junho de 2027.

O plano previa que Livaković e Joan García formassem a dupla de goleiros do Barcelona naquela temporada, mas os últimos acontecimentos levaram o clube a reconsiderar esse cenário, com uma tendência atual de manter o goleiro croata nas fileiras do time principal durante a atual temporada.

Segundo o plano atualmente em discussão, Livaković será o terceiro goleiro na lista do treinador Hansi Flick, ao lado de Joan García e Szczęsny, o que dá à comissão técnica uma opção adicional caso algum dos goleiros titulares sofra uma lesão, em vez de depender de apenas um goleiro como reserva.

Espera-se que Deco e Flick discutam a situação de Livaković nas próximas horas, depois que a questão já foi levantada durante a reunião de terça-feira, com a presença de Joan Laporta, além de estudar a possibilidade de emprestá-lo diante das regras do fair play financeiro.

Apesar de a decisão final ainda não ter sido oficialmente definida, a tendência mais próxima dentro do Barcelona é a permanência de Livaković no time principal e a não realização do empréstimo, fazendo com que o goleiro croata tenha diante de si um começo completamente diferente do que estava planejado quando a negociação foi concluída.