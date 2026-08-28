O inglês Anthony Gordon começou a consolidar rapidamente seu espaço no Barcelona, depois de fazer uma primeira aparição como titular que reflete com clareza os motivos que levaram o técnico alemão Hansi Flick a insistir na contratação, já que ele reúne uma série de características que se encaixam perfeitamente na filosofia do treinador e em seu modo de trabalhar.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Sport", a influência de Flick foi fator determinante para a concretização da contratação de Gordon, depois que o treinador alemão viu no ponta inglês o modelo ideal do jogador que procura para seu sistema: o jogador que não para de correr, que tem velocidade e explosão física e que possui a capacidade de tomar as decisões corretas no último terço ofensivo.

A contratação de Gordon veio na sequência de uma temporada em que o Barcelona sofreu com o impacto das ausências recorrentes de Raphinha, o que privou a equipe de uma de suas principais armas na pressão avançada e na produção ofensiva. Por isso, Flick quis acrescentar um jogador capaz de recuperar essa vitalidade, e encontrou no inglês a solução mais próxima das características que buscava.

Gordon teve a oportunidade de aparecer como titular pela primeira vez diante do Athletic Bilbao, na quinta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, apresentando ao longo de 80 minutos uma atuação que revelou rapidamente sua identidade dentro de campo, antes de sair para dar lugar a Karim Adeyemi.

Embora sua contribuição não tenha sido do tipo que sempre aparece nos números ofensivos diretos, Gordon deixou sua marca por meio do trabalho contínuo, da pressão forte e das movimentações sem bola, confirmando que não vai buscar os holofotes da maneira que Lamine Yamal faz, e sim tentar conquistar a torcida com esforço, eficiência e comprometimento tático.

Seus números refletem o volume de trabalho que apresentou ao longo da partida, depois de registrar 3 recuperações de bola, vencer 5 de 9 disputas, finalizar duas vezes e ter êxito nos três dribles que tentou executar, em uma atuação completa do ponto de vista físico e tático.

Retorno ao "Flick" de antes

Fermín Suárez, analista da "Movistar" e da "Cadena Ser", considera que a presença de Gordon ao lado de Raphinha e Fermín Suárez devolveu ao Barcelona um pouco da vitalidade que apareceu no início da temporada 2024-2025, afirmando que a equipe passou a jogar em um ritmo mais acelerado, com clareza de ideias, maior profundidade e melhor presença nas zonas ofensivas.

O analista espanhol elogiou especialmente o que Gordon apresentou, descrevendo sua atuação como uma "exibição impressionante", e destacando sua energia e sua capacidade de repetir o esforço e tomar decisões rápidas, além da pressão, da recuperação, da condução de bola e da continuidade no jogo com a mesma intensidade.

Longe de campo, parece que Gordon encara sua nova trajetória com uma mentalidade profissional rigorosa, dedicando grande atenção à manutenção de seu preparo físico e aos cuidados com o corpo, aspecto que se assemelha, em certa medida, ao que faz Robert Lewandowski, ainda que o inglês tenha apenas 25 anos de idade.