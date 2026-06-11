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Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Traduzido por

Surpresa na escalação do México contra a África do Sul

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
G. Ochoa
México
África do Sul

Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra a África do Sul, nesta noite de quinta-feira, no Estádio da Cidade do México, na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Aguerri preferiu manter o lendário goleiro Ochoa, de 40 anos, no banco de reservas.

A escalação da seleção mexicana ficou assim:

Goleiros: Raúl Rangel

Defesa: Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo

Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
África do Sul crest
África do Sul
RSA

Meio-campo: Vidalgo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado

Ataque: Raúl Jiménez, Kenyonis

Já a escalação da África do Sul foi a seguinte:

Goleiro: Ronen Williams

Defesa: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mudao

Meio-campo: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams

Ataque: Rainers, Foster

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