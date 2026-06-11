Surpresa na escalação do México contra a África do Sul

Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra a África do Sul, nesta noite de quinta-feira, no Estádio da Cidade do México, na estreia da Copa do Mundo de 2026.
Aguerri preferiu manter o lendário goleiro Ochoa, de 40 anos, no banco de reservas.
A escalação da seleção mexicana ficou assim:
Goleiros: Raúl Rangel
Defesa: Reyes, Johan Vázquez, Montes, Gayardo
Meio-campo: Vidalgo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Alvarado
Ataque: Raúl Jiménez, Kenyonis
Já a escalação da África do Sul foi a seguinte:
Goleiro: Ronen Williams
Defesa: Modiba, Mbokazi, Emi Okon, Mudao
Meio-campo: Nkosinathi Sibisi, Setuli, Mokwena, Adams
Ataque: Rainers, Foster