Surpresa estrondosa: Equador derrota a Alemanha e se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo

O Equador conseguiu, de forma brilhante, garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O país sul-americano venceu, de forma surpreendente, a Alemanha por 2 a 1 na quinta-feira, em Nova York, terminando assim em terceiro lugar no Grupo E. Com quatro pontos, o Equador garantiu uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados e, consequentemente, a classificação para a próxima fase.

A Alemanha já estava garantida como líder do grupo no momento do pontapé inicial. O Equador, com um ponto, ainda tinha uma chance de avançar, mas, para isso, precisava vencer de qualquer maneira.

Logo na quinta-feira, essa esperança parecia se esvair, pois, já aos dois minutos, Leroy Sané abriu o placar para os alemães ao chutar a bola no canto inferior. Aliás, a Alemanha não tinha do que reclamar: o gol pareceu ser precedido por uma falta de Aleksandar Pavlovic, com a perna levantada acima do permitido, mas o VAR não interveio.

Mesmo assim, o Equador logo se recuperou. Nilson Angulo venceu Manuel Neuer com um chute de longe que parecia ter um pouco de efeito: 1 a 1.

A Alemanha havia começado bem a partida, mas, à medida que o primeiro tempo avançava, o Equador assumia cada vez mais a iniciativa. No entanto, isso não resultou em gols ou grandes chances.

Logo após o intervalo, a Alemanha voltou com tudo, pois, em menos de um minuto, recebeu um pênalti após uma falta em Kai Havertz. Pouco antes disso, porém, Sané também cometeu uma falta, o que fez com que o pênalti fosse anulado após a intervenção do VAR.

Assim como no primeiro tempo, foi o Equador que voltou a dominar. Neuer fez uma defesa em uma tentativa de Enner Valencia, e Gonzalo Plata chutou a bola para fora por pouco após um mal-entendido entre Jonathan Tah e Neuer.

A um quarto de hora do fim, o placar chegou a 2 a 1: Plata desviou para o gol um escanteio cabeceado. Depois disso, o Equador partiu para o ataque com tudo, mas a Alemanha se manteve firme e garantiu a vitória.

A Alemanha, como já se sabia, termina a fase de grupos em primeiro lugar. A Costa do Marfim, que derrotou Curaçao, fica em segundo, e o Equador em terceiro. Ainda não se sabe quem será o adversário do Equador na próxima fase.