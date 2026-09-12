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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Surpresa e choque na escalação do Real Madrid contra o Rayo Vallecano

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Y. Diomande
Espanha

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo diante do visitante Rayo Vallecano, na noite deste sábado, pela quinta rodada de La Liga, no estádio Santiago Bernabéu.

A escalação do Real trouxe uma surpresa marcante, com a presença do recém-chegado marfinense Yan Diomandé, que atuou nas últimas partidas como reserva.

Já o choque veio com o jogador turco Arda Güler no banco de reservas, apesar de seu brilho recente com o time merengue.

A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Defesa: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Meio-campo: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Ataque: Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

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