Surpresa e choque na escalação do Real Madrid contra o Rayo Vallecano

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo diante do visitante Rayo Vallecano, na noite deste sábado, pela quinta rodada de La Liga, no estádio Santiago Bernabéu.

A escalação do Real trouxe uma surpresa marcante, com a presença do recém-chegado marfinense Yan Diomandé, que atuou nas últimas partidas como reserva.

Já o choque veio com o jogador turco Arda Güler no banco de reservas, apesar de seu brilho recente com o time merengue.

A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois

Defesa: Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Meio-campo: Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Ataque: Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

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