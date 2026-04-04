Surpresa de Flick... O Barcelona sem um atacante de ofício contra o Atlético de Madrid

Hans Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação do time para o confronto contra o Atlético de Madrid, neste sábado à noite, no Estádio Metropolitano de Riad, pela 30ª rodada da La Liga.
Lamine Yamal lidera o ataque do Barça, enquanto Flick escalou Marcus Rashford na equipe titular para compensar a ausência do lesionado Raphinha.
A surpresa de Flick está em não escalar um atacante puro na escalação titular; Dani Olmo jogará na ponta de lança, apesar de Ferran Torres e Robert Lewandowski ficarem no banco de reservas.
O Barcelona busca a vitória sobre o Atlético de Madrid para ampliar a diferença com seu rival Real Madrid para 7 pontos.
O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 73 pontos, contra os 69 pontos do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Atlético possui 57 pontos na quarta posição.
A escalação do Barcelona foi a seguinte:
Juan García – João Cancelo – Eric García – Ronald Araújo – Eric García – Gerard Martí – Kubo – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal
