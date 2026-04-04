Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Traduzido por

Surpresa de Flick... O Barcelona sem um atacante de ofício contra o Atlético de Madrid

Flick conta com o poder ofensivo do Barcelona contra o Atlético de Madrid

Hans Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação do time para o confronto contra o Atlético de Madrid, neste sábado à noite, no Estádio Metropolitano de Riad, pela 30ª rodada da La Liga.

Lamine Yamal lidera o ataque do Barça, enquanto Flick escalou Marcus Rashford na equipe titular para compensar a ausência do lesionado Raphinha.

A surpresa de Flick está em não escalar um atacante puro na escalação titular; Dani Olmo jogará na ponta de lança, apesar de Ferran Torres e Robert Lewandowski ficarem no banco de reservas.

O Barcelona busca a vitória sobre o Atlético de Madrid para ampliar a diferença com seu rival Real Madrid para 7 pontos.

O Barcelona lidera a tabela da La Liga com 73 pontos, contra os 69 pontos do segundo colocado, o Real Madrid, enquanto o Atlético possui 57 pontos na quarta posição.

A escalação do Barcelona foi a seguinte:

Juan García – João Cancelo – Eric García – Ronald Araújo – Eric García – Gerard Martí – Kubo – Pedri – Rashford – Olmo – Yamal

