Paolo Maldini, o novo diretor técnico da Federação Italiana de Futebol, está se empenhando ao máximo para contratar Pep Guardiola como novo técnico da seleção, em preparação para o Campeonato Europeu de 2028, que será disputado no Reino Unido e na Irlanda — uma iniciativa que pode levar a “Azzurri” de volta ao grupo das grandes seleções após anos de marginalização.

De acordo com uma reportagem publicada pela rede “Sky Italia”, ocorreu em Barcelona, no último fim de semana, uma reunião entre o lenda do Milan e o técnico espanhol — que continua sem clube após deixar o Manchester City no final da última temporada —, com a presença de Leonardo, membro da comissão técnica da seleção italiana.

A reunião serviu como um primeiro contato sobre a contratação do técnico catalão, que declarou há poucos dias que está levando uma vida tranquila após deixar o Manchester City; no entanto, a Itália sempre ocupou um lugar especial em seu coração desde que jogou pelo Brescia e pela Roma no início do terceiro milênio.

Guardiola parece ser o favorito para assumir o cargo de técnico da seleção italiana, apesar da presença de outros candidatos, como Roberto Mancini e Andrea Pirlo. A Federação Italiana sonha que o técnico catalão assuma o comando da seleção, que sofreu anos de marginalização e ficou de fora da Copa do Mundo de 2026 pela terceira vez consecutiva.

Vale lembrar que Maldini foi nomeado recentemente novo diretor técnico da Federação Italiana, em uma tentativa de reconstruir a equipe e prepará-la para os próximos grandes torneios.