Surpresa: boato criado por inteligência artificial... Mané não se aposentou da seleção!

Fontes próximas ao astro senegalês Sadio Mané negaram a veracidade das notícias que circulavam sobre sua aposentadoria da seleção nacional, afirmando que as declarações atribuídas a ele são “totalmente falsas” e foram criadas por inteligência artificial, em um caso que revela a gravidade da desinformação digital.

O jornal senegalês “Le Quotidien” publicou nesta sexta-feira, dias após a eliminação do Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, declarações atribuídas a Mané nas quais ele anunciava sua aposentadoria da seleção, antes de admitir posteriormente que a declaração era “falsa” e havia sido gerada por inteligência artificial.

Vários meios de comunicação internacionais divulgaram a notícia falsa, antes de se desculparem oficialmente pelo erro, em um incidente que destaca a rapidez com que as informações enganosas se espalham na era da tecnologia.

O jornalista Malang Sani, por meio da agência de notícias esportivas “Sport News Africa”, desmentiu categoricamente o boato, com base em declarações do círculo próximo a Mané, afirmando que o jogador não fez nenhuma declaração sobre a aposentadoria da seleção desde a eliminação do Senegal da Copa do Mundo.

Vale lembrar que Mané, de 32 anos, havia declarado durante a última edição da Copa Africana das Nações que essa poderia ser a última competição continental da qual participaria, sem, no entanto, ter tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro com os “Leões de Teranga”, o que torna duvidosas quaisquer outras declarações atribuídas a ele.