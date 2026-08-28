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Surpresa: Álvaro Morata se transfere para clube da segunda divisão

Mercado da bola
A. Morata
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Leganés
Espanha

Na Espanha

O Leganés detonou uma surpresa de peso no mercado de transferências ao anunciar a contratação do atacante espanhol Álvaro Morata, em um negócio excepcional com o qual o clube pretende voltar com força à primeira divisão espanhola.

Segundo o anúncio do clube, Morata chegou à sede do time na manhã de hoje e assinou um contrato de um ano, sendo que se juntará oficialmente à equipe vindo do Como por empréstimo de uma temporada, em um acordo cujos detalhes devem ser anunciados oficialmente dentro de algumas horas.

O negócio veio após movimentações sigilosas realizadas pelos dirigentes do Leganés ao longo do último período, aproveitando seus recursos financeiros e sua capacidade de lidar com o teto salarial, para contratar um atacante com uma trajetória repleta de passagens por grandes clubes, com destaque para Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, Galatasaray e Como.

Morata, que se transferiu do Galatasaray para o Como na temporada passada, desejava fortemente voltar à Espanha e se estabelecer na capital, Madrid, o que teve um papel decisivo na concretização do negócio e deu ao Leganés a chance de realizar uma das surpresas mais empolgantes do mercado de transferências.

O Leganés arcará com boa parte do salário do atacante espanhol, enquanto Morata concordou em abrir mão de outra parte de seus vencimentos, em um passo que refletiu seu desejo de concretizar o retorno a Madrid e viver uma nova experiência com o clube.

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As movimentações do Leganés não se limitaram ao acordo com o jogador e com o Como, pois o clube trabalhou para garantir que o negócio estivesse em conformidade com os regulamentos da LaLiga e com o teto salarial, antes de conseguir concluir todos os acertos necessários.

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