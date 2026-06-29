Surpresa... A renúncia de Al-Mashaal não está concluída!

A renúncia de Yasser Al-Misehal à presidência da Federação Saudita de Futebol gerou ampla polêmica nas últimas horas; no entanto, novos desdobramentos revelaram que o anúncio de sua saída por meio de sua conta oficial na plataforma “X” não é considerado suficiente do ponto de vista jurídico, o que levantou dúvidas sobre sua situação oficial até o momento.

Al-Meshal havia anunciado na manhã de segunda-feira que deixaria o cargo, dias após a eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em uma medida que veio na sequência de uma onda de indignação generalizada da torcida, que exigia mudanças abrangentes no sistema do futebol saudita.

Especialistas em direito: os trâmites não foram concluídos

De acordo com o que foi veiculado pelo jornal “Al-Riyadiah”, os advogados Khaled Abu Rashid e Riyad Al-Zahrani, especialistas em direito esportivo, afirmaram que o anúncio da renúncia pela plataforma “X” não representa o procedimento regulamentar completo, mas sim um comunicado à imprensa sobre a intenção de deixar o cargo perante a opinião pública.

Os especialistas esclareceram que o regulamento exige que o presidente da federação apresente uma renúncia por escrito e oficial à instância competente dentro da Federação Saudita de Futebol, para que a renúncia entre em vigor e todos os trâmites legais sejam concluídos.

Khaled Abu Rashid observou que o anúncio da renúncia por meio da conta pessoal não significa automaticamente o fim de todas as atribuições ou a perda da filiação em federações continentais e internacionais, esclarecendo que a continuidade dessas filiações depende da natureza do cargo que ele ocupa em cada entidade.

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Ele acrescentou que o estatuto da Federação Saudita prevê que o vice-presidente assuma a gestão dos assuntos da federação e exerça as atribuições do presidente em caso de ausência ou vacância do cargo, assim que a renúncia entrar em vigor e os trâmites regulamentares forem concluídos.

Por sua vez, Riad Al-Zahrani esclareceu que a frase utilizada por Al-Meshal em seu comunicado de saída, na qual ele assumiu total responsabilidade pelo fracasso, constitui um reconhecimento ético e administrativo perante a torcida, mas não acarreta qualquer efeito jurídico ou responsabilidade pessoal, de acordo com os regulamentos vigentes.

Quanto à filiação de Al-Meshal nas federações asiática e internacional, Abu Rashid esclareceu que isso depende da natureza dessa filiação; se estiver vinculada ao seu cargo de presidente da Federação Saudita, ela será encerrada com o término de seu mandato, já que, caso tenha sido eleito a título pessoal para um cargo continental ou internacional, sua filiação permanecerá válida até o final do mandato, de acordo com os regulamentos que regem essas federações.