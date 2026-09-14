Superou Cristiano e Suárez: Yamal iguala feito único de Messi

Lamine Yamal seguiu escrevendo um novo capítulo de seu início excepcional pelo Barcelona, depois de conseguir igualar um recorde histórico que resistiu por longos anos no Campeonato Espanhol, feito que um grande número de lendas da competição não conseguiu alcançar no século XXI.

Yamal marcou seu terceiro doblete nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, após balançar as redes do Levante por duas vezes na partida que terminou com a vitória do Barcelona por 4 a 2, elevando seu saldo para 6 gols em suas cinco primeiras partidas na competição.

Com esse feito, e de acordo com o jornal Mundo Deportivo, Yamal se tornou apenas o segundo jogador do século XXI a marcar 3 dobletes nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, depois do argentino Lionel Messi, que alcançou a mesma marca na temporada 2012-2013.

O que chama a atenção é que o Campeonato Espanhol viu passar, ao longo deste século, um enorme grupo de atacantes e lendas, entre eles Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, David Villa, Fernando Torres, Diego Forlán, e outros grandes artilheiros que deixaram sua marca na história da competição.

Apesar dos recordes e dos gols abundantes marcados por essas estrelas, nenhum deles conseguiu repetir o que Messi fez na temporada 2012-2013, até que agora surge Yamal para igualar esse feito histórico.

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Messi havia marcado seu primeiro doblete nas cinco primeiras rodadas da temporada 2012-2013 diante da Real Sociedad, antes de repetir o feito contra o Osasuna e o Getafe, chegando a três dobletes nas cinco primeiras partidas.

Já Yamal marcou seus dobletes nesta temporada contra o Levante, o Valencia e o Rayo Vallecano.

O brilho de Yamal não se limita a esse recorde histórico, pois ele chegou a 7 gols e duas assistências em suas primeiras 6 partidas oficiais pelo Barcelona nesta temporada.

No âmbito de LaLiga, Yamal lidera a lista de artilheiros com 6 gols, empatado com seu companheiro Raphinha, Kylian Mbappé e Sergio Camello.

Yamal e Raphinha juntos contribuíram para 12 dos 21 gols marcados pelo Barcelona em suas primeiras partidas na competição, conduzindo a equipe catalã à liderança da tabela de classificação.

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