Supercopa Feminina do Brasil: o pontapé inicial de 2023

O torneio, que abre o calendário do futebol feminino de clubes no país, traz pontos positivos, mas também questionamentos

A bola finalmente irá rolar em 2023! Marcando o início da temporada do futebol feminino, a Supercopa do Brasil começará no próximo sábado (04), quando oito equipes disputarão o primeiro título do ano, que será decidido no dia 12 de fevereiro. A competição, que caminha para sua segunda edição, traz consigo pontos positivos, mas também alguns que podem ser aprimorados.

Como critério para determinar os oito participantes, a CBF considerou um bloco composto pelos doze melhores colocados no Brasileirão A1 de 2022 e pelos quatro melhores colocados no Brasileirão A2, nesta ordem. Respeitando o limite de um clube por Estado, isto é, por Federação, ficou definida a participação de Corinthians (SP), Internacional (RS), Flamengo (RJ), Real Brasília (DF), Atlético Mineiro (MG), Avaí Kindermann (SC), Athletico Paranaense (PR) e Ceará (CE).

O torneio será disputado em três fases, com jogos eliminatórios únicos (em caso de empate, a decisão será nos pênaltis). Na primeira delas, teremos quatro confrontos.

Na sequência, os vencedores disputarão a semifinal e, posteriormente, duas equipes se encontrarão na final.

Encarar confrontos de peso logo no início da temporada pode ser visto como algo interessante para medir o nível de cada time. Permite-se que as comissões técnicas avaliem, ainda que de forma preliminar, a profundidade de seus elencos, bem como estratégias e planos de jogo que possam vir a ser adotados ao longo do ano.

Vale destacar que a visibilidade é outro ponto positivo e que atesta não só o crescimento da modalidade, bem como da demanda. Assim como foi em 2022, o Grupo Globo transmitirá a competição. Todas as partidas estarão disponíveis no SporTV, canal de TV paga, e algumas delas, inclusive a grande final, serão exibidas pela Rede Globo.

No entanto, nem tudo são flores. A falta de premiação financeira, uma das maiores críticas em relação à edição do ano passado, permanece, por enquanto, em 2023. Até o dia de publicação desta coluna, a CBF não se pronunciou quanto à possível existência de valores a serem oferecidos aos concorrentes. Vejo a situação como inconcebível, principalmente se considerarmos os dias de hoje. Como um torneio que possui acordo de naming rights (patrocinador ‘Betano’) e direitos televisivos comercializados não disponibiliza premiação em dinheiro para, ao menos, seu campeão? Não comparo valores, mas aponto que a Supercopa Masculina teve premiação garantida pela CBF.

Trazendo agora o foco para o formato de disputa utilizado, não creio que este seja o mais interessante para Supercopa, mas sim para uma possível Copa do Brasil (a ser criada). Enxergo a Supercopa como o duelo entre o vencedor do “campeonato nacional da primeira divisão” e o ganhador da “copa nacional” – o que é visto, por exemplo, no futebol masculino brasileiro –. Dessa forma, a competição em questão continuaria a existir, mas em outros moldes – confronto único entre o campeão do Brasileirão A1 e o campeão da Copa do Brasil criada.

Em que pesem as dificuldades de calendário enfrentadas no país, vejo como vantajosa a criação de mais um torneio nacional, que, de forma democrática, consiga contemplar clubes das três divisões existentes (A1, A2 e A3). Sua configuração, como sugerida, se daria por meio de chaveamentos eliminatórios, caracterizando a “Copa”.

Tratando dos confrontos, foi definido mediante sorteio que Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam, com o vencedor duelando contra o ganhador de Internacional e Athletico Paranaense. Do outro lado da chave, Real Brasília e Avaí Kindermann travam batalha e esperam o vencedor de Flamengo e Ceará.

De olho no cenário, o atual campeão Corinthians é o grande favorito desta edição. A equipe, também campeã brasileira, manteve seu elenco-base (sem perdas consideráveis, salvo a atacante Adriana, que se transferiu para o Orlando Pride – NWSL) e fortaleceu todos os setores, com chegadas importantes, por exemplo de Duda Sampaio (que se recupera de lesão), Belinha e Juliana, todas ex-Internacional, além de Fernanda (ex-Santos).

Em busca de desafiar as paulistas pelo título, Inter e Flamengo aparecem no “degrau” seguinte. As Gurias Coloradas perderam todo o meio-campo e o ataque titular de 2022, além de parte da defesa, chegando com muitas mudanças para 2023. Nomes como Fany Gauto (ex-Ferroviária) e Belén Aquino (ex-Peñarol) chamam atenção da torcida. Já as cariocas, campeãs da Ladies Cup 2022, mantiveram a base principal, e reforçaram a zaga com nomes pesados, como Agustina Barroso (ex-Palmeiras) e Thais Regina (ex-São Paulo).

Correndo por fora, Real Brasília e Atlético Mineiro apostaram na manutenção do elenco e olharam para o mercado sul-americano em busca de reforços. As Leoas do Planalto renovaram com Gaby Soares e trouxeram as colombianas Lorena Bedoya e Lady Andrade. Por outro lado, o Galo foi buscar no Deportivo Cali Ingrid Guerra, Jorelyn Carabalí e Manuela Pavi, trio que se destacou na última Libertadores.

Com elencos reformulados, Avaí Kindermann, Athletico Paranaense e Ceará somam chances pequenas de título, mas buscam competir contra os rivais. As catarinenses, que não tiveram time robusto em 2022, perderam peças-chave como Fabíola Sandoval e Vilma. Já as paranaenses e cearenses, que acabaram de subir de divisão, estão montando praticamente do zero suas equipes para temporada, com o Ceará recheado de atletas sub-20.

A fórmula de jogo único dá mais margem para imprevisibilidades e zebras. Entretanto, vejo como pouco provável cenário que não conte com Corinthians, Internacional, Real Brasília e Flamengo nas semifinais.

Calendário da Supercopa:

Quartas de final:

- Internacional x Athletico-PR – 04/02 (sábado) – 18h45 – SporTV

- Real Brasília x Avaí/Kindermann – 04/02 (sábado) – 21h – SporTV

- Corinthians x Atlético-MG – 05/02 (domingo) – 10h30 – SporTV e Rede Globo

- Flamengo x Ceará – 05/02 (domingo) – 10h30 – SporTV e Rede Globo

Semifinal – 08/02 (quarta-feira)

Final – 12/02 (domingo)