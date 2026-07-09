A Federação Internacional de Futebol (FIFA) utiliza o sistema Power Ranking para atribuir avaliações individuais aos jogadores na Copa do Mundo, com base nos dados coletados durante as partidas.

Ao contrário das tradicionais seleções ideais das rodadas, que são definidas com base nas opiniões de jornalistas ou analistas, o Power Ranking se baseia em uma metodologia fundamentada em dados objetivos extraídos das partidas.

Todos os jogadores que participam por pelo menos 20 minutos recebem uma avaliação de seu desempenho, sendo que os goleiros são avaliados em dois eixos principais: o desempenho com a posse de bola e o desempenho sem a posse de bola.

Entre os jogadores mais bem avaliados do torneio, destacam-se Lionel Messi e Kylian Mbappé; já na posição de goleiro, o egípcio Mustafa Shubair figura entre os cinco melhores goleiros do torneio até o momento.

Shubair teve uma trajetória impecável com a seleção dos Faraós na Copa do Mundo, antes de se despedir do torneio com uma derrota dolorosa por 2 a 3 para a Argentina.

O jornal “AS” informou que o espanhol Unai Simón ocupa o quinto lugar entre os goleiros no Power Ranking da FIFA.

À frente de Simón estão Diogo Costa (Portugal), Grégoire Kobel (Suíça), Orlando Gil (Paraguai) e Mustafa Shobier (Egito).

Em sua 63ª partida pela seleção espanhola, Unai Simón chegou a 518 minutos sem sofrer nenhum gol, registrando a maior sequência de jogos sem sofrer gols na história da Copa do Mundo.