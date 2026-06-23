Superando Owen e Rooney... Bellingham bate recordes históricos contra Gana

Jude Bellingham continuou quebrando recordes com a seleção da Inglaterra, acrescentando mais um feito ao seu currículo de ouro após participar da partida dos Três Leões contra Gana na segunda rodada da disputa do Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, na noite de terça-feira.

Bellingham se tornou o jogador mais jovem da história dos “Três Leões” a atingir 50 partidas pela seleção, segundo dados do Squawka.

A rede especializada em estatísticas esportivas afirmou que Bellingham, “com 22 anos e 359 dias, quebrou o recorde anterior, que pertencia a Wayne Rooney”.

Bellingham superou lendas da Inglaterra ao atingir esse número de partidas, com a classificação ficando da seguinte forma:

Jude Bellingham: 22 anos e 359 dias.

Wayne Rooney: 23 anos e 139 dias.

Michael Owen: 23 anos e 179 dias.

Raheem Sterling: 24 anos e 180 dias.

Bukayo Saka: 24 anos e 285 dias.

Bellingham deixou sua marca na vitória da Inglaterra na primeira rodada contra a Croácia, ao marcar o terceiro dos quatro gols (4 a 2) da equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel.

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