Superando Messi: o plano do Barcelona dá certo com Yamal

O promissor Lamine Yamal, estrela do Barcelona, alcançou um feito histórico e inédito ao se tornar o primeiro jogador a ultrapassar 20 participações em gols na Liga dos Campeões da Europa (entre gols e assistências) antes dos 20 anos de idade, além de se tornar o mais jovem a usar a braçadeira de capitão do Barcelona, com 19 anos e dois meses, já que ninguém chega a esses patamares tão rápido quanto ele.

Apesar de Raphinha, Pedri, Frenkie de Jong e Eric García estarem à sua frente na hierarquia de capitães, a aparição de Yamal com a braçadeira contra o Feyenoord causou uma impressão muito forte.

Levando em conta que Yamal praticamente nunca é substituído, essa cena (o uso da braçadeira) se tornará habitual durante os jogos.

Segundo o jornal espanhol "As", a chegada de Yamal à braçadeira de capitão é uma surpresa, mas poucos repararam em um detalhe importante: Lamine é um dos jogadores mais experientes do elenco em termos de antiguidade.

Yamal disputou sua primeira partida com a camisa do Barcelona em abril de 2023, e há 17 jogadores atrás dele nesse aspecto. Entre os presentes no vestiário do time, e com exceção dos quatro primeiros capitães, apenas Balde, Gavi, Koundé e Christensen disputaram sua primeira partida com o time principal antes dele.

Apesar das vozes que sempre dizem que Yamal segue seu próprio caminho, o jovem jogador impõe sua presença com sua música dentro do vestiário e com o futebol que apresenta em campo, por isso esses detalhes refletem o lugar que Lamine ocupa dentro do time.

Para avaliar a rapidez com que o jogador dono da camisa número 10 chegou a essa posição, basta voltar a Lionel Messi, que vestiu a braçadeira de capitão pela primeira vez aos 25 anos, embora a tenha usado aos 20 anos durante um amistoso diante do Dundee United, antes de rumar aos Jogos Olímpicos de Pequim.

Para além do valor simbólico, a braçadeira de capitão confere ao jogador mais poder, e foi isso que buscou a direção do clube, que envolveu o dono da camisa número 10 durante a última semana, em meio à disputa pela Bola de Ouro, além de ter estabelecido o objetivo de proporcionar-lhe o ambiente mais confortável durante seus anos com o time catalão.

Trata-se também de dar ao jogador mais responsabilidade, depois de ele ter surpreendido muitos com o profissionalismo demonstrado durante seu período de recuperação antes da Copa do Mundo.

E agora Yamal voltou a acelerar seu ritmo, depois de marcar cinco gols e dar duas assistências nos últimos nove dias.

Este foi um período ruim para a câmera de mau agouro que o persegue, já que aquele suposto olhar sério com que ele apareceu na partida contra o Elche se transformou no rosto de um candidato à Bola de Ouro.



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