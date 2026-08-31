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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Superando Mbappé e Haaland: conquista histórica de Yamal nas grandes ligas

L. Yamal
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
E. Haaland
K. Mbappe
Espanha
Noruega
França

História nova

Lamine Yamal, craque do Barcelona, alcançou um recorde durante a partida em andamento de sua equipe contra o Rayo Vallecano, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Lamine Yamal marcou o segundo gol do Barcelona aos 21 minutos da partida, com um belo chute.

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A conta oficial do Barcelona escreveu, na rede "X": "Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem na história das cinco grandes ligas europeias a chegar aos 50 gols, superando os números de Erling Haaland e Kylian Mbappé".

Vale lembrar que Yamal alcançou esse feito com o Barcelona aos 19 anos e 49 dias.

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