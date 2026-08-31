Lamine Yamal, craque do Barcelona, alcançou um recorde durante a partida em andamento de sua equipe contra o Rayo Vallecano, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.
Lamine Yamal marcou o segundo gol do Barcelona aos 21 minutos da partida, com um belo chute.
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A conta oficial do Barcelona escreveu, na rede "X": "Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem na história das cinco grandes ligas europeias a chegar aos 50 gols, superando os números de Erling Haaland e Kylian Mbappé".
Vale lembrar que Yamal alcançou esse feito com o Barcelona aos 19 anos e 49 dias.