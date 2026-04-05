Superando Guardiola... Flick garante seu lugar entre as lendas do Barcelona

O Barcelona continua sua impressionante sequência ofensiva sob o comando do técnico Hans Flick, consolidando sua liderança na La Liga com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

O time catalão alcançou um feito notável com o técnico alemão ao conquistar uma emocionante vitória (2 a 1) sobre o Atlético de Madrid na noite de sábado, na 30ª rodada.

Flick superou mais uma vez vários ícones do treinamento do Barça no que diz respeito a balançar as redes adversárias.

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O time catalão precisou de apenas 107 partidas oficiais com Flick para atingir a marca de 300 gols, com uma média de 2,81 gols por jogo, de acordo com as estatísticas do Mr. Sheph.

Esse número corresponde exatamente ao que o Barcelona alcançou na era de Luis Enrique e do trio histórico Messi-Suárez-Neymar (MSN), mas Flick não foi o mais rápido a atingir essa marca.

Hélio Herrera lidera essa lista histórica, pois foi o mais rápido a atingir 300 gols (ou mais) em 99 partidas em 1980, seguido por Daugik: 101 partidas (1953), depois Greenwell: 105 partidas (1921), Luis Enrique: 107 partidas (2016) e Flick: 107 partidas (2026).

Já Pep Guardiola alcançou esse número impressionante de gols com o Barcelona em 123 partidas, em 2010.

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