Sunderland x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Sunderland e Arsenal se enfrentam neste sábado (8), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Stadium of Light, em Sunderland, e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).
Quarto colocado da tabela com 18 pontos somados, o Sunderland faz uma campanha surpreendente para um time recém-promovido. Ainda invicto em casa na competição, os Black Cats tentam fazer valer a força jogando em seus domínios para conseguir um bom resultado, apesar do duríssimo adversário.
O Arsenal, por sua vez, vive um momento melhor ainda na temporada. Sem perder há 13 jogos, somando todas as competições, e vindo de 10 vitórias seguidas, os Gunners lideram a Premier League com 25 pontos e buscam ampliar mais esta sequência positiva, mesmo jogando fora de casa.
Prováveis escalações
Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Traoré, Sadiki, Xhaka, Le Fée; Isidor. Técnico: Régis Le Bris
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Arteta
Desfalques
Sunderland
Alderete pode retornar, enquanto Cirkin, Hjelde, Diarra e Mundle continuam lesionados.
Arsenal
Odegaard, Havertz, Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Gyökeres estão no departamento médico.
Quando é?
- Data: sábado, 8 de novembro de 2025
- Horário: 14h30 (de Brasília)
- Local: Stadium of Light, Sunderland - Inglaterra
- Arbitragem: Craig Pawson (árbitro), James Mainwaring e Mat Wilkes (assistentes), Anthony Backhouse (quarto árbitro), James Bell (VAR) e Adam Nunn (assistente VAR)