Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoArsenal
Felipe Proença

Sunderland x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Brigando na parte de cima da tabela, equipes medem forças neste sábado pela 11ª rodada da Premier League

Sunderland e Arsenal se enfrentam neste sábado (8), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Stadium of Light, em Sunderland, e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Quarto colocado da tabela com 18 pontos somados, o Sunderland faz uma campanha surpreendente para um time recém-promovido. Ainda invicto em casa na competição, os Black Cats tentam fazer valer a força jogando em seus domínios para conseguir um bom resultado, apesar do duríssimo adversário.

O Arsenal, por sua vez, vive um momento melhor ainda na temporada. Sem perder há 13 jogos, somando todas as competições, e vindo de 10 vitórias seguidas, os Gunners lideram a Premier League com 25 pontos e buscam ampliar mais esta sequência positiva, mesmo jogando fora de casa.

Prováveis escalações

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Reinildo; Traoré, Sadiki, Xhaka, Le Fée; Isidor. Técnico: Régis Le Bris

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Desfalques

Sunderland

Alderete pode retornar, enquanto Cirkin, Hjelde, Diarra e Mundle continuam lesionados.

Arsenal

Odegaard, Havertz, Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Gyökeres estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: sábado, 8 de novembro de 2025
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Stadium of Light, Sunderland - Inglaterra
  • Arbitragem: Craig Pawson (árbitro), James Mainwaring e Mat Wilkes (assistentes), Anthony Backhouse (quarto árbitro), James Bell (VAR) e Adam Nunn (assistente VAR)
