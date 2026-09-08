Pela primeira vez desde 1995, ano em que foi adotado o sistema de listas reduzidas de candidatos à votação, a lista final da disputa pela Bola de Ouro de 2026 não contou com nenhum goleiro, mantendo o soviético Lev Yashin, coroado com o troféu em 1963, como o único goleiro da história do futebol a conquistar essa honra sem que nenhum sucessor o acompanhasse neste ano.

Essa ausência excepcional fez de 2026 apenas a terceira edição na história do prestigiado prêmio em que a categoria dos goleiros ficou fora da classificação final, depois das edições de 1967 e 1968, segundo o jornal francês "L'Équipe", já que todos os goleiros ficaram de fora da peneira da lista reduzida antes da aguardada cerimônia da septuagésima edição, marcada para acontecer na capital britânica, Londres, no próximo dia 26 de outubro.

O notável retrospecto do goleiro espanhol Unai Simón, jogador do Athletic Bilbao, não foi suficiente para garantir sua presença na lista; apesar de ter sofrido apenas um gol nas sete partidas que disputou no Mundial do verão passado, a solidez defensiva da seleção espanhola reduziu as situações que exigiram sua intervenção direta.

Por outro lado, seu compatriota David Raya pagou o preço por ter ficado no banco de reservas da 'La Roja' durante a Copa do Mundo, apesar de sua temporada excepcional com o Arsenal após conquistar o título da Premier League e chegar à final da Liga dos Campeões da Europa.

A exclusão se estendeu também ao argentino Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa, que chegou à final da Copa do Mundo e foi campeão da Liga Europa com seu clube, depois de ter ocupado a 15ª e a 18ª posição na classificação da Bola de Ouro de 2023 e 2024, respectivamente.

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Também ficou de fora o italiano Gianluigi Donnarumma, goleiro do Manchester City e nono colocado na classificação da Bola de Ouro de 2025 após sua campanha histórica com o Paris Saint-Germain, uma vez que foi prejudicado pela ausência da seleção italiana na última Copa do Mundo.

Essa ausência total de goleiros na lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro reabre a porta da emoção e da expectativa para a disputa do prêmio de melhor goleiro da temporada (antigo Prêmio Yashin), pois as duas últimas edições contaram com apenas um goleiro entre os candidatos à Bola de Ouro (Martínez em 2024 e Donnarumma em 2025), o que revelava antecipadamente a identidade do vencedor do Prêmio Yashin e tirava da disputa sua emoção habitual.