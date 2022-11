Suíça x Camarões: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções abrem a disputa do Grupo G do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A bola vai rolar para Suíça e Camarões na manhã desta quinta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Al Janoub Stadium, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalada após garantir a classificação ao Mundial de maneira direta, - ficou em primeiro no mesmo grupo que Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia nas Eliminatórias, com cinco vitórias e três empates - a Suíça tem em Granit Xhaka, jogador do Arsenal, a principal arma da equipe. O capitão chega para a sua terceira Copa (disputou em 2014 e 2018).

Do outro lado, Camarões garantiu a vaga na Copa após disputar ponto a ponto com a Costa do Marfim. No confronto direto, a seleção camaronesa venceu por 1 a 0, e encerrou as Eliminatórias com 15 pontos, dois a mais que o rival.

Choupo-Moting, um dos principais nomes do Bayern de Munique, também chega para a sua terceira Copa do Mundo após defender Camarões em 2010 e 2014.

Na rodada seguinte, o Camarões terá pela frente a Sérvia, na próxima segunda (28), enquanto a Suíça encara a seleção brasileira, às 13h (de Brasília).

Escalações

Escalação do provável da Suíça: Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Escalação do provável do Camarões: Onana; Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Mbeumo; Aboubakar, Choupo-Moting.

Desfalques

Suíça

A Suíça não possui desfalques confirmados.

Camarões

Camarões não possui desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Suíça é favorita contra o Camarões nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória da Suíça, $ 3,65 no empate e $ 5,20 caso o Camarões vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,26 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,67 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,59 se for a Suíça, $ 3,05 se for Camarões, e ainda $ 8,80 caso não haja gols na partida.

Suíça e Camarões: Participações em Copas

A Suíça desembarcou no Qatar para disputar a 12ª edição de Copas do Mundo. Antes, participou nas edições de 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 e 2018. No último Mundial disputado na Rússia, a seleção foi eliminada nas oitavas de final após a derrota para a Suécia por 1 a 0, sua melhor campanha.

Já Camarões chega para a sua oitava participação em Copas. Disputou em 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014, e seu melhor desempenho ocorreu em 1990, quando chegou às quartas de final, mas foi derrotado pela Inglaterra na prorrogação por 3 a 2.

Quando é?