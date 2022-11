Quem é Renata Silveira, primeira narradora da história da Rede Globo?

Renata Silveira: a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na Globo, em TV aberta, agora vai fazer um jogo da Copa do Mundo

Renata Silveira segue escrevendo seu nome na história do Grupo Globo. Narradora do Grupo Globo, que conta ainda com SporTV e Premiere, ela se tornou a primeira mulher a comandar uma transmissão de futebol na TV aberta da emissora carioca em uma partida da Supercopa feminina entre Corinthians e Grêmio. Também foi a primeira a narrar uma partida masculina em TV aberta, e depois ainda colocou um jogo de Série A em sua contagem. E, agora, será a primeira mulher a narrar um jogo da Copa do Mundo na história da TV aberta brasileira.

Contratada no fim dezembro de 2020, a narradora fez sua estreia no dia 10 de março, no SporTV, na goleada do Botafogo por 5 a 0 contra o Moto Club, válido pela Copa do Brasil. Em sua primeira transmissão no Grupo Globo, Renata Silveira teve a companhia de Renata Mendonça e Paulo Vinícius Coelho nos comentários.

Poucos meses após a primeira narração na emissora, Renata Silveira participou de um momento histórico do futebol. Ela estava na narração da partida entre Dinamarca e Finlândia, válida pela Euro 2020, no dia 12 de junho de 2021, marcada pelo mal súbito de Christian Eriksen.

A narradora soube conduzir muito bem a situação inusitada e chocante. Ao lado de Paulo Nunes e Ana Thaís Mattos nos comentários do jogo, segurou a transmissão quando o jogo foi paralisado para o atendimento ao dinamarquês com calma e serenidade para informar o telespectador apenas com as notícias oficiais que surgiam sobre a situação do atleta.

Nas redes sociais, o trabalho de Renata Silveira naquela partida, que terminou 1 a 0 para os finlandeses, foi muito elogiado.

Agora, além de fazer sua estreia como a primeira narradora da Globo, Renata foi recebida de braços abertos por Galvão Bueno, grande nome das narrações esportivas do canal. O primeiro jogo entre Corinthians e Grêmio pela Supercopa feminina foi histórico, e o segundo, entre Ceilândia e Botafogo, pela Copa do Brasil, também, uma vez que marcou a primeira vez em que uma mulher narrou futebol masculino em TV aberta no Brasil. Poucos meses depois, mais um marco, ao narrar um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro na emissora aberta.

E ela ainda fará mais. Nesta terça-feira, 22 de novembro, será a narradora do jogo entre Dinamarca e Tunísia, se tornando a primeira mulher a comandar uma transmissão de um jogo de Copa do Mundo na história da TV aberta brasileira.

A Globo já conta com diversas comentaristas mulheres, como Ana Thaís Matos, e e Fernanda Colombo, mas nunca antes nenhuma mulher havia narrado partida alguma de futebol, na TV fechada ou pay-per-view (Premiere) e, agora, na TV aberta da emissora.

"O espaço para as mulheres vem crescendo bastante. Isso depende de oportunidades, porque a gente tem muitas mulheres capacitadas para estarem ali, mas às vezes não tem a oportunidade. Os veículos, não só a Globo, estão abrindo os olhos para as mulheres", afirmou Renata ao Globo Esporte.

Formada em educação física com pós-graduação em jornalismo esportivo, Renata é carioca e tem 31 anos. Começou a sua carreira justamente no Grupo Globo, mas no rádio. Em 2014, ela participou e venceu um concurso cujo o prêmio era narrar dois jogos na Copa do Mundo daquele ano: Uruguai 1 a 3 Costa Rica e Croácia 1 a 3 México.

A primeira transmissão na televisão foi somente quatro anos depois, na Copa do Mundo da Rússia. Selecionada pelo Fox Sports para narrar alguns jogos, foi a voz de Brasil 1 a 1 Suíça, Brasil 1 a 2 Bélgica e da final França 4 a 2 Croácia. Após o Mundial, foi contratada em definitivo pela emissora.

Além dos Mundiais, Renata Silveira leva na bagagem experiências narrando ligas nacionais da Europa, jogos de Libertadores (feminina e masculina), Liga Europa, Liga dos Campeões Feminina e muito mais. No Fox Sports, a narradora também apresentava alguns programas.

A última transmissão de Renata nos canais do Grupo Disney aconteceu no dia 7 de dezembro de 2020, quando ela narrou a conquista do Corinthians no Brasileirão Feminino. O Alvinegro venceu o Avaí/Kindermann por 4 a 2 e se consagrou bicampeão do torneio.

Renata é parte de um time de narradores recheados de grandes talentos. O Grupo Globo conta com nomes como Galvão Bueno, Cléber Machado, Luís Roberto, Luís Carlos Jr., Milton Leite, Gustavo Villani (que também é a voz do FIFA 21), Everaldo Marques (contratado no início de 2020), entre outros.

Confira algumas narrações de Renata Silveira, uma voz que entrou para a história.