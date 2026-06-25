Sufyan Rahimi comenta sobre seu momento histórico na Copa do Mundo

Sufyan Rahimi inscreveu seu nome nos anais da Copa do Mundo de 2026, após marcar seu primeiro gol com a camisa da seleção marroquina na partida em que os “Leões do Atlas” venceram o Haiti por 4 a 2, na terceira e última rodada da fase de grupos.

O gol de Rahimi não só garantiu três pontos ao Marrocos, como também foi fundamental para a classificação para as oitavas de final, já que a seleção nacional encerrou a fase de grupos como vice-campeã do Grupo 3, atrás do Brasil, líder por diferença de gols.

Os gols do Marrocos foram marcados por Achraf Hakimi aos 39 minutos, Ismail Saibari (45+1), Sofiane Rahimi (78) e Jassim Yassin (89).

Rahimi e Jassim entraram como reservas aos 70 minutos e conseguiram balançar as redes, garantindo os três pontos.

A rede de estatísticas “Opta” informou que o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a ter dois jogadores que entraram como reservas e marcaram gols em uma partida da Copa do Mundo de Futebol.

O atacante da seleção marroquina expressou sua grande alegria com essa conquista em sua página oficial no “Facebook”, escrevendo: “Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol na Copa do Mundo e, o mais importante, por ter contribuído para a vitória da nossa seleção nacional”.

Rahimi acrescentou, dirigindo uma mensagem aos torcedores: “Obrigado a todos pelo carinho e pelo apoio constante”.

E encerrou sua postagem com uma mensagem de determinação para a próxima fase: “Agora é hora de olhar para o que está por vir e nos concentrarmos na partida das oitavas de final... Sempre Marrocos”.

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