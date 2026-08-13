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Christian Guinin

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Sucessor de Yan Diomande: RB Leipzig aparentemente chega a acordo

Bundesliga
D. Moreira
S. El Mourabet
Mercado da bola
Campeonato Francês
Leipzig
Strasbourg

O RB Leipzig está em busca de reposição após a transferência de Yan Diomande para o Real Madrid. Ao que tudo indica, o clube chegou a um acordo com um candidato em potencial.

Segundo informações do portal francês Foot Mercato, Diego Moreira, do Racing Estrasburgo, deve ser o sucessor do marfinense que se mudou para a Espanha.

Assim, com o belga de 21 anos, já teria sido alcançado também um acordo básico para uma transferência, embora o ponto crucial sejam as diferentes posições dos dois clubes em relação à taxa de transferência.

Segundo a reportagem, as partes estão muito distantes em relação à remuneração do jogador, razão pela qual dificilmente se pode esperar um acordo em breve. No entanto, números exatos, como quanto o Leipzig estaria no máximo disposto a pagar, não são mencionados.

RB Leipzig busca um substituto para Yan Diomande

Na Saxônia, Moreira seria de certa forma planejado como substituto direto de Diomande, que na semana passada se transferiu para o Real Madrid por uma quantia recorde de supostos 125 milhões de euros. O marfinense assinou um contrato válido até 2033 na capital espanhola, e, com pagamentos de bônus incluídos, o valor total ainda poderia crescer para até 140 milhões de euros.

Para dividir a responsabilidade entre mais jogadores, o Leipzig também deve estar de olho, além de Moreira, em uma transferência de Samir El Mourabet - o jogador de 20 anos também tem contrato com o Racing Estrasburgo.

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Ambos os jogadores seguem vinculados ao clube da Ligue 1 por longo prazo e aparentemente não possuem cláusulas de rescisão. No caso de Moreira, o contrato vai até 2029, enquanto El Mourabet está vinculado até 2030.

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