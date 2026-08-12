Segundo informações da Spor Bild, a escolha recaiu sobre Marcel Regula, que deve ocupar a vaga no elenco dos Bodes que pode ficar livre.

O diretor esportivo Thomas Kessler já teria, portanto, conduzido conversas concretas com o estafe do jogador sobre uma futura colaboração e estaria em contato direto com seu clube, o Zaglebie Lubin. Como taxa de transferência, seriam necessários nada menos que oito milhões de euros pelo talento polonês de 19 anos, o que faria de Regula a terceira contratação mais cara da história do clube da cidade da catedral em caso de acerto, atrás de Jhon Cordoba (17 milhões de euros, em 2017/18, vindo do Mainz 05) e do ídolo Lukas Podolski (dez milhões de euros, em 2009/10, vindo do Bayern de Munique).

O custoso negócio só é viável para o Colônia com a ajuda da venda de El Mala. Por isso, Kessler precisa aguardar um acordo definitivo com o BVB, que, segundo relatos coincidentes da imprensa, teria aumentado novamente sua oferta.

Said El Mala será a nova transferência recorde do BVB?

O valor da nova oferta deve girar em torno de uma quantia base de 50 milhões de euros, além de bônus, o que, no momento, atenderia às altas exigências do FC. El Mala se tornaria, assim, a nova transferência recorde do BVB e superaria Ousmane Dembélé (35 milhões de euros, em 2016, vindo do Stade Rennes). O alto investimento também se baseia, segundo informações da Sport Bild, em uma potencial valorização que é esperada do jogador da seleção alemã sub-21.

No caso de Regula, suposto alvo do Colônia no mercado, há, no entanto, uma ligação bastante curiosa com o BVB. Como o meczyki.pl noticiou no início de agosto, o Borussia também manifestou interesse na contratação do adolescente. O clube inclusive teria confirmado isso ao portal esportivo polonês. Enquanto isso, em Dortmund o foco total está em El Mala, com quem, além disso, já haveria um acordo sobre os termos contratuais há mais tempo.

Regula, que atua prioritariamente no meio-campo ofensivo e, ao contrário de El Mala, se sente menos à vontade pela ponta, somou 12 participações em gols em 32 jogos pelo Zaglebie Lubin na temporada passada. Também na ainda jovem atual temporada da primeira divisão polonesa (Ekstraklasa), ele já marcou um gol.

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