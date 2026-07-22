O clube inglês Liverpool entrou na corrida pela contratação do extremo francês Maghnes Akliouche, estrela do Mónaco, para ser o sucessor de Mohamed Salah em Anfield durante a atual janela de transferências de verão.

A rede "Sky Sports" revelou que a direção do Liverpool iniciou os seus contactos preliminares para se informar sobre a situação do jogador de 24 anos e sobre a possibilidade de o seu clube autorizar a sua saída neste verão.

O movimento do Liverpool surge num momento em que o clube ainda não conseguiu preencher o vazio ofensivo deixado pela saída da estrela egípcia, que baixou o pano no final da temporada passada sobre um percurso histórico que durou nove temporadas com a camisola da equipa.

O Liverpool enfrenta forte concorrência pelo negócio, uma vez que Akliouche é um alvo principal do Paris Saint-Germain, que apresentou várias propostas, a última das quais chegou aos 34 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 40 milhões de euros, mas todas foram recusadas pela direção do Mónaco.

A equipa técnica do Liverpool, liderada por Andoni Iraola, considera que a contratação de um novo extremo se tornou uma necessidade urgente, face à ausência de um substituto para Salah até ao momento.

Akliouche destaca-se pela sua capacidade de jogar como criador de jogo e como extremo direito canhoto, posição na qual o Liverpool planeia utilizá-lo, sobretudo com a estrela alemã Florian Wirtz a procurar consolidar o seu lugar na sua segunda temporada em Anfield.

O interesse em Akliouche é o primeiro indício claro de que o Liverpool iniciou efetivamente a era pós-Mohamed Salah, em busca de um novo rosto ofensivo para liderar a equipa na próxima temporada.