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WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images

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Sucessor de Mohamed Salah acende confronto entre Liverpool e PSG

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Os Reds movem-se para arrebatar um jogador francês

O clube inglês Liverpool entrou na corrida pela contratação do extremo francês Maghnes Akliouche, estrela do Mónaco, para ser o sucessor de Mohamed Salah em Anfield durante a atual janela de transferências de verão.

A rede "Sky Sports" revelou que a direção do Liverpool iniciou os seus contactos preliminares para se informar sobre a situação do jogador de 24 anos e sobre a possibilidade de o seu clube autorizar a sua saída neste verão.

O movimento do Liverpool surge num momento em que o clube ainda não conseguiu preencher o vazio ofensivo deixado pela saída da estrela egípcia, que baixou o pano no final da temporada passada sobre um percurso histórico que durou nove temporadas com a camisola da equipa.

O Liverpool enfrenta forte concorrência pelo negócio, uma vez que Akliouche é um alvo principal do Paris Saint-Germain, que apresentou várias propostas, a última das quais chegou aos 34 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 40 milhões de euros, mas todas foram recusadas pela direção do Mónaco.

A equipa técnica do Liverpool, liderada por Andoni Iraola, considera que a contratação de um novo extremo se tornou uma necessidade urgente, face à ausência de um substituto para Salah até ao momento.

Akliouche destaca-se pela sua capacidade de jogar como criador de jogo e como extremo direito canhoto, posição na qual o Liverpool planeia utilizá-lo, sobretudo com a estrela alemã Florian Wirtz a procurar consolidar o seu lugar na sua segunda temporada em Anfield.

O interesse em Akliouche é o primeiro indício claro de que o Liverpool iniciou efetivamente a era pós-Mohamed Salah, em busca de um novo rosto ofensivo para liderar a equipa na próxima temporada.

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