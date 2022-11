Substituto de Tite na seleção brasileira vira assunto proibido na CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, quer foco total na Copa do Mundo e nega Mano Menezes

Uma notícia trazida pelo comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro, causou reboliço nas redes sociais e na CBF. O ex-jogador afirmou que Mano Menezes será o novo técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, quando Tite deixa o comando da equipe. O presidente da entidade, no entanto, fez questão de negar e, segundo soube a GOAL, deixou claro que este tema está proibido internamente.

Há um temor de que o assunto tire o foco da seleção brasileira, que se prepara para a estreia na Copa do Mundo do Qatar, diante da Sérvia, no dia 24 de novembro. O mandatário, que é o chefe da delegação canarinho, “gritou” aos quatro ventos que não tem um nome definido e só pensará nisso após o Mundial.

Questionado sobre possíveis substitutos recentemente, ele disse que há uma lista com pelo menos dez nomes. Fernando Diniz e Dorival Júnior, conforme trouxe a GOAL, estão entre os candidatos. Ainda assim, Ednaldo Rodrigues não descarta nem mesmo a possibilidade de trazer um técnico estrangeiro, mas, ao menos por enquanto, não quer tratar deste assunto.

A seleção brasileira está em Turim, onde faz uma rápida preparação para a Copa do Mundo do Qatar. A equipe de Tite desembarca em Doha no sábado, dia 19 de novembro e será a última seleção a chegar no pais qatari.