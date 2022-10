Presidente da CBF confirma Dorival, Diniz e Abel Ferreira como opções na seleção, mas acrescenta "outros 10"

Ednaldo Rodrigues não tem pressa para escolher o sucesso de Tite que assume em 2023

Em evento realizado na sede da CBF, nesta quinta-feira (06), para anunciar um novo patrocinador da entidade, o presidente Ednaldo Rodrigues foi questionado sobre os nomes que estariam em pauta para comandar a seleção brasileira após a Copa do Mundo, uma vez que o técnico Tite deixará o comando da equipe.

Ednaldo confirmou que estão no radar os nomes de Dorival Júnior, Fernando Diniz e Abel Ferreira, trazidos pela GOAL recentemente, mas desconversou, abriu o leque e afirmou que há outros na lista.

"O futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores. Seria injusto citar só esses três (Dorival, Diniz e Abel). Não quero esquecer nenhum. Ratifico os nomes que você coloca. Mas teria que citar outros 10 nomes".

Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil

França

Alemanha

Argentina

Inglaterra

Outra? Comente mais abaixo! 87 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? 75% Brasil

10% França

3% Alemanha

10% Argentina

0% Inglaterra

1% Outra? Comente mais abaixo! 87 Votos

O presidente da CBF também deixou claro que o foco é está na Copa do Mundo do Qatar e só depois disso vai tomar uma decisão sobre quem comandará a equipe. Segundo sabe a GOAL, Dorival, Diniz e Abel Ferreira, são bem avaliados internamente e têm seus defensores na CBF, especialmente os dois primeiros.

O nome do português, no entanto, causa alguma resistência. Há quem defenda que se for trazer um técnico estrangeiro, precisa ser alguém mais experiência e unanimidade. Além disso, pessoas próximas ao treinador não acreditam que ele aceitaria o convite.

Fernando Diniz, do Fluminense, é bem falado inclusive por alguns jogadores, que já chegaram a elogiar o técnico publicamente como Neymar e Casemiro. O estilo de jogo, propositivo, é outro ponto a favor do atual comandante Tricolor.

Técnico do Flamengo, Dorival Júnior também goza de prestígio internamente na CBF, o treinador é visto como um ótimo nome para trabalhar com jovens, que devem estar ainda mais presentes na seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Qatar.

É importante ressaltar que, segundo sabe a GOAL, a CBF não procurou nenhum treinador até o momento. A decisão de Ednaldo Rodrigues também passará pelo sucesso ou fracasso do Brasil na Copa do Mundo.

O novo técnico da seleção brasileira pós Tite comandará o time pela primeira vez em março de 2023, quando se inicia as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.