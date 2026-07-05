Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Substituto de Mahrez... O Al-Ahly está perto de contratar o amigo de Ronaldo

Mercado da bola
R. Mahrez
C. Ronaldo
Trincao
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Argélia
Portugal
Arábia Saudita

Grande negócio se aproxima do Al-Raqi

Reportagens da imprensa revelaram, na noite deste domingo, que a diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, está prestes a contratar um jogador da seleção portuguesa durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ahli havia rescindido o contrato do argelino Riyad Mahrez e, atualmente, busca um bom substituto para preencher sua lacuna na nova temporada.

Leia também... Jornalista saudita: zagueiro egípcio vai colocar Messi no “bolso”!

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano informou que o Al-Ahli está atualmente em negociações avançadas com o Sporting de Lisboa para contratar Francisco Trincão, que ocupará a posição de ponta-direita na nova temporada.

Ele explicou que as negociações estão em andamento entre os dois clubes, que o jogador está aberto à transferência para o Al-Ahly e que o valor da transação pode chegar a cerca de 50 milhões de euros.

Trincão está atualmente com a seleção de Portugal na Copa do Mundo, ao lado do lendário Cristiano Ronaldo, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em campo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google