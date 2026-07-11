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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Substituto de Kwanseah... A escalação oficial para o confronto entre Inglaterra e Noruega

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Quansah
Noruega
England

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a Noruega, na noite de sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção dos “Três Leões” chegou às quartas de final após uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México, enquanto a Noruega se classificou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Brasil.

Tuchel escalou o jogador John Stones como titular para compensar a ausência de Jarell Quansah, que foi expulso na partida contra o México.

A escalação da Inglaterra foi a seguinte: 

Goleiro: Jordan Pickford

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Defesa: Ezri Konsa, Nico Aurélie, Mark Joyhi, John Stones

Meio-campo: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson

Ataque: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane

Já a escalação da Noruega foi a seguinte: 

Goleiro: Orian Niland

Defesa: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lissaker-Hegim

Meio-campo: Sandir Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg

Ataque: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Schieldrup

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