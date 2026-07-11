Substituto de Kwanseah... A escalação oficial para o confronto entre Inglaterra e Noruega

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a Noruega, na noite de sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A seleção dos “Três Leões” chegou às quartas de final após uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México, enquanto a Noruega se classificou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Brasil.
Tuchel escalou o jogador John Stones como titular para compensar a ausência de Jarell Quansah, que foi expulso na partida contra o México.
A escalação da Inglaterra foi a seguinte:
Goleiro: Jordan Pickford
Defesa: Ezri Konsa, Nico Aurélie, Mark Joyhi, John Stones
Meio-campo: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson
Ataque: Anthony Gordon, Noni Madueke, Harry Kane
Já a escalação da Noruega foi a seguinte:
Goleiro: Orian Niland
Defesa: Christopher Ayre, David Müller-Wolf, Julian Ryrson, Torbjørn Lissaker-Hegim
Meio-campo: Sandir Berg, Martin Ødegaard, Patrick Berg
Ataque: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Andreas Schieldrup