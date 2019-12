Suárez: "Saída de Neymar do Barcelona para o PSG foi um risco"

Uruguaio evita falar sobre uma nova parceria, mas afirma: "adoraria vê-lo jogando onde se sente confortável"

Mesmo duas temporadas depois, a saída Neymar do para o ainda segue rendendo opiniões. Dessa vez, Suárez voltou a comentar o assunto e analisar a decisão de seu ex-companheiro e amigo.

"Sua saída foi um risco porque ele quis tentar uma nova possibilidade, sabendo que estava aqui no melhor clube do mundo e cercado pelos melhores jogadores. É aceitável e compreensível", afirmou o uruguaio.

Suárez, no entanto, voltou a falar sobre voltar a dividir os gramados com Neymar no Barcelona, já que o brasileiro, que vive um momento de crise com a torcida parisiense, declarou que gostaria de retornar ao Camp Nou ainda no início desta temporada.

"O seu retorno dependerá do clube, do PSG e dele. Como seu amigo, adoraria vê-lo feliz e jogando onde se sentir confortável", concluiu.