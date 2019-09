Suárez detalha recepção a Griezmann no Barcelona: 'somos todos iguais'

O uruguaio contou um pouco de como foi a chegada do astro francês ao clube catalão

Antoine Griezmann foi uma das principais contratações na última janela de transferências. O tirou o francês do para formar um super ataque Leo Messi e Luis Suárez, sem contar todas as outras estrelas do time. E o camisa 9 do Barça contou como foi que o campeão do mundo com a se adaptou ao novo clube.

“Nós o tratamos da melhor forma possível, lhe demos as boas vindas que se merecem como um novo companheiro e mostramos a humildade que existe em nosso vestiário. Nos reunimos com os recém chegados e tivemos conversas e ações eles nos agradeceram porque não é fácil chegar a um lugar assim, mas também para que vejam que somos todos iguais e que não há nada que façam deles melhores que os outros”, disse Suárez em entrevista para a Fox Sports Radio .

Luisito também falou sobre a frustrante negociação do Barcelona com Neymar, que terminou com o brasileiro ainda no . “Nós falamos com ele quando ele saiu dizendo que a nível de clube ele não estaria melhor que o Barcelona, mas ele tomou a decisão crendo que era o melhor para ele e agora pensou que o melhor seria voltar. Agora voltamos a falar por mensagem em um grupo com ele, eu e Leo [Messi]. E agora está mais tranquilo depois de um momento difícil que passou”.