Strasbourg x Lyon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do Endrick no Campeonato Francês 2025/26

Strasbourg e Olympique de Lyon se enfrentam neste domingo (24), às 16h45 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 23ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. O jogo será realizado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na França.

Os donos da casa, agora sob o comando de Gary O'Neil, vêm de derrota para o Le Havre e de um empate diante do Olympique de Marseille. A sequência freou a reação da equipe, que estacionou na sétima colocação da Ligue 1, com apenas 31 pontos.

O Olympique de Lyon vive um momento de clara ascensão desde a chegada do brasileiro Endrick. São nove vitórias consecutivas desde a estreia do atacante, mesmo sem ele ter atuado em dois jogos da Europa League, competição na qual não pôde ser inscrito, e um no Campeonato Francês.

Em campo, o impacto foi imediato: Endrick soma cinco gols e duas assistências em apenas seis partidas pelo clube francês. No compromisso mais recente, porém, o brasileiro não atuou na vitória por 2 a 0 sobre o Nice, após cumprir suspensão decorrente da expulsão no duelo contra o Nantes.

Com a sequência positiva, o Lyon ocupa atualmente a quinta colocação da Ligue 1, com 34 pontos, além de estar classificado para as quartas de final da Copa da França e para as oitavas de final da Europa League.

Como assistir Strasbourg x Olympique de Lyon - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre Strasbourg x Olympique de Lyon será transmitida pela CazéTV, em seu canal no YouTube, e com retransmissão através da Amazon Prime Video, Disney+, Samsung TV Plus e Sky+.

Que horas começa Strabourg x Olympique de Lyon

Campeonato Francês - Ligue 1 Stade de la Meinau

Prováveis escalações

Strasbourg: Penders; Doué, Hogsberg, Doukouré, Chilwell; Ouattara, Barco, Enciso; Moreira, Godo e Panichelli. Técnico: Gary O'Neil.

Olympique de Lyon: Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Maitland-Niles, Nartey, Morton, Abner; Toliso, Sulc e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques do Strasbourg

Emanuel Emegha e Maximllian Oyedele permanecem lesionados.

Desfalques do Olympique de Lyon

Afonso Moreira, Nicolas Tagliafico, Ruben Kluivert, Malick Fofana e Ernest Nuamah estão no departamento médico.

Retrospecto recente

