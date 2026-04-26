Steven Gerrard pode vir a ser o técnico de dois jogadores holandeses: o interesse é mútuo

Steven Gerrard está sem clube há cerca de um ano e meio, mas poderá retornar em breve como técnico. O Burnley Express informa que o ex-meio-campista é um candidato sério para o cargo no Burnley, onde o futuro do atual técnico, Scott Parker, está em questão.

O Burnley foi promovido à Premier League na última temporada sob o comando de Parker. A excelente organização defensiva na Championship ficou muito mais exposta no nível mais alto, o que, no início desta semana, levou definitivamente ao rebaixamento dos Clarets.

No momento, é altamente incerto se Parker terá a chance de provar seu valor novamente com o Burnley na Championship. O Burnley Express informa que a diretoria do clube está em negociações sobre o cargo de técnico. Parker tem contrato com o Turf Moor até meados de 2027.

O Burnley foi rebaixado de volta para a Championship logo após as últimas três promoções, e a diretoria do clube tem dúvidas se Parker é capaz de voltar a dominar na segunda divisão da Inglaterra. Gerrard entrou em cena por causa disso.

Segundo as notícias, Gerrard, de 45 anos, está ansioso para assinar com o Burnley, mas, por enquanto, está na espera. Mesmo que o Burnley decida se despedir de Parker, não é certo que Gerrard consiga o cargo. A lenda do Liverpool tem a concorrência de Craig Bellamy.

Bellamy já havia sido um candidato sério no Burnley, que ficou de fora quando o galês recebeu a oferta para assumir a seleção do País de Gales. Com sua seleção, ele quase se classificou para a Copa do Mundo, mas uma derrota para a Bósnia e Herzegovina significou a eliminação.

Bellamy tem a vantagem de já ter trabalhado no Burnley anteriormente. O ex-atacante foi assistente do atual técnico do Bayern, Vincent Kompany, em 96 partidas. Em 2024, Bellamy optou por assumir a seleção do País de Gales, e o Burnley passou a contar com Parker.

Após o rebaixamento, o futuro de vários jogadores no Burnley é incerto. É o caso dos holandeses Quilindschy Hartman e Zian Flemming. Tanto o zagueiro quanto o atacante têm contratocom o décimo nono colocado da Premier League até meados de 2029.