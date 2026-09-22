Steur explica principal motivo da saída do Ajax

Sean Steur não se arrepende de sua escolha de trocar o Ajax pelo Newcastle United no último verão. O meio-campista da seleção sub-21 da Holanda está aproveitando ao máximo a Premier League, como disse em entrevista à ESPN.

"Felizmente, estou gostando muito", declarou o reforço de quase 30 milhões de euros. "Estou feliz. Pela forma como tudo aconteceu, só posso olhar para trás com felicidade. Estou muito no meu lugar lá."

"A forma como o futebol é vivido lá é, claro, next level. Estou aprendendo muito com isso. Também sigo me desenvolvendo. Ainda não consigo aguentar os noventa minutos. Então, ainda preciso melhorar", sabe Steur que ainda precisa dar passos adiante.

Parecia ser uma aposta trocar o Ajax pela Inglaterra. Por enquanto, essa aposta vem dando certo. "Essa escolha foi feita com base em um sentimento. É difícil explicar, mas é principalmente a sensação e a convicção que eles te passam."

Steur parecia prestes a renovar em Amsterdã, mas acabou deixando o Ajax. "No Ajax, muita coisa mudou. Todo mundo pôde ver isso. Eu tinha algumas dúvidas sobre qual seria o meu papel. Eles optaram por muita experiência, o que é totalmente compreensível."

"No fim das contas, acho que a melhor escolha para mim foi ir para outro lugar. Como foram as conversas (com Jordi Cruijff, red.)? Isso eu guardo para mim. Mas sempre aconteceu de forma respeitosa", enfatizou o internacional da seleção sub-21 da Holanda.

"Agora já não tenho muito contato com ele. Desejo ao Ajax e a ele tudo de melhor. Também estou feliz, então fiz uma boa escolha", concluiu Steur, que no sábado venceu o Hull City por 2 a 1.