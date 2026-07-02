Steijn tinha um ótimo relacionamento com uma pessoa no Ajax

Maurice Steijn guarda apenas boas lembranças da colaboração com Louis van Gaal no Ajax. O ex-técnico do clube de Amsterdã gostaria de ter trabalhado por mais tempo com o consultor do conselho fiscal, que deixou o cargo na quinta-feira.

“Nas últimas cinco, seis semanas, mantive um contato muito intenso com o senhor van Gaal”, afirmou Steijn no Het Oranje Café. “Foi um contato muito agradável. Até o meu período lá chegar ao fim.” O técnico, que agora está no Sparta Rotterdam, foi demitido pelo Ajax após um início de temporada dramático.

“Depois disso, ainda mantivemos algum contato. Mas, com o tempo, isso foi diminuindo. Naquela época, o contato era muito intenso e foi muito bom para mim ter alguém com quem trocar ideias. Com um histórico como o dele”, Steijn tem grande admiração por Van Gaal, principalmente por causa de seu vasto conhecimento no mundo do futebol.

“Naquela época, não havia muito conhecimento sobre futebol no restante do clube. Fiquei muito feliz por poder trocar ideias com ele e compartilhar minhas opiniões sobre treinos, partidas e escalações com Van Gaal. Para mim, foi muito gratificante”, afirmou o técnico de Haia.

Steijn lamenta não ter trabalhado mais tempo com Van Gaal. “Na verdade, ele chegou um pouco tarde demais. Pois chegou justamente no período em que a pressão era imensa.”

Por fim, o técnico, que está sem clube, fala sobre suas ambições para o futuro. “Prefiro ficar na Holanda. Mas também estou aberto a trabalhar no exterior. No entanto, meu foco está na Holanda. Mas é preciso ser realista e reconhecer que todas as vagas já estão ocupadas.”

Em caso de uma eventual aventura no exterior, Steijn pensa na Europa ou talvez no Oriente Médio, onde já trabalhou no Al-Wahda. “Porque não quero ficar muito longe da minha família. Nem em termos de fuso horário.”