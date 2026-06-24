Stefan de Vrij está prestes a fechar acordo e permanecerá na Europa

Stefan de Vrij está prestes a fechar acordo com o Panathinaikos, segundo informa Fabrizio Romano. Segundo ele, é apenas uma questão de tempo até que ele possa lançar seu famoso “here we go” para a transferência.

O Inter se despede de vários jogadores experientes neste verão. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e De Vrij deixarão o gigante italiano no final deste mês. Por outro lado, o contrato de Henrikh Mkhitaryan, de 37 anos, foi renovado.

O espanhol Matteo Moretto já havia informado na semana passada que o Panathinaikos havia feito uma proposta de contrato ao zagueiro central. Na época, nada havia sido decidido definitivamente, mas agora o acordo está prestes a ser fechado.

No momento, De Vrij está se recuperando de uma lesão na virilha, o que o impediu de participar da Copa do Mundo. Nos últimos anos, o técnico da seleção, Ronald Koeman, convocou o experiente jogador várias vezes; ele disputou, no total, 79 partidas pela seleção holandesa.

No verão de 2014, De Vrij mudou-se para a Itália, quando a Lazio o contratou do Feyenoord por sete milhões de euros. Após quatro anos defendendo os cores da equipe romana, ele se transferiu para o Inter sem custo de transferência.

Pelo grande clube italiano, ele disputou, de longe, o maior número de partidas de sua carreira. No total, somou 296 partidas, nas quais marcou 13 gols e deu 8 assistências. Com o Inter, De Vrij conquistou três vezes o Scudetto e também três vezes a Coppa Italia.