Sports Summit vai explorar a indústria do esporte em São Paulo

Evento vai acontecer em maio de 2024, no estádio do Pacaembu, pelo segundo ano consecutivo

A cidade de São Paulo será palco do Sports Summit entre os dias 7 e 9 de maio de 2024. O evento vai explorar a indústria do esporte e focar em algo além do jogo para entender o futuro do segmento.

Quatro pontos cruciais serão debatidos no local, cada um exibindo seu impacto e seu valor econômico:

Crescimento do futebol e paixão: o futebol domina o mercado global com uma avaliação impressionante de aproximadamente US$ 600 bilhões. Vivenciar a força cultural e econômica que impulsiona este amado esporte será o objetivo e a intenção de quem comparecer no evento.

Mais artigos abaixo

Apresentação das Ligas Internacionais: NFL, NBA, F1, UFC, o público vai testemunhar o impacto econômico dessas ligas. A NFL lidera com mais de U$15 bilhões em receita anual, seguida pela NBA com US$ 8 bilhões, Fórmula 1 em torno de US$ 2 bilhões e UFC ultrapassando US$ 1 bilhão.

A diversidade e o apelo global dos Esportes Olímpicos: O diversificado mundo dos esportes olímpicos, onde a paixão encontra o reconhecimento global. Com bilhões em direitos de transmissão e patrocínios, as Olimpíadas são um testemunho do poder unificador dos esportes.

Reprodução

E-games - A Fronteira Digital: explorar a crescente indústria de e-sports, projetada para ultrapassar U$1.5 bilhão até 2023. Este segmento está redefinindo os esportes para a geração digital, capturando audiências e investimentos em todo o mundo.

O Summit também vai explicar como a tecnologia está remodelando a forma como consumimos e acompanhamos os esportes. De treinamento em VR para atletas a engajamento de fãs através de aplicativos e tecnologia vestível, estamos entrando em uma nova era de consumo e participação nos esportes.

“Vamos explorar, discutir e conectar, enquanto testemunhamos em primeira mão as inovações que estão preparando o palco para o futuro dos esportes. Vamos fazer do Sports Summit em São Paulo um marco para a indústria do esporte e insights de mercado”, explica o CEO do Sports Summit, Fernando Young.