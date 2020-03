Sporting oferece estrutura e o próprio presidente no combate ao coronavírus

Frederico Varandas, que também é médico, colocou-se à disposição do Governo de Portugal

O entrou forte no combate ao COVID-19 e colocou à disposição do Governo de as instalações do clube, como o Pavilhão João Rocha, e todos os profissionais do departamento médico, incluindo o próprio presidente Frederico Varandas (na foto), que também trabalha na área de saúde.

Na visão do clube português, o espaço oferecido, que está localizado numa região de fácil acesso em Lisboa, pode abrigar eventuais hospitais de campanha, visto que o número de infectados com o novo coronavírus no país cresce a cada dia.

De acordo com os dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, existem 642 casos confirmados (194 nas últimas 24 horas), sendo 20 deles considerados críticos. Até o momento, duas mortes foram resgistradas. Há grande possibilidade de ser decretado "Estado de Emergência" nas próximas horas pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza.

A liga portuguesa, vale lembrar, está parada desde a semana passada - ainda sem previsão de volta. O é o atual líder da competição, com 60 pontos. O vice-líder está logo atrás, com 59. O Sporting, por sua vez, ocupa a quarta posição, com apenas 42.