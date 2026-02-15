Sporting x Famalicão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Português 2025/26

Neste domingo (15), Sporting e Famalicão se enfrentam, às 17h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e possui transmissão ao vivo da Xsports, na TV aberta, e Disney+, no streaming. Em Portugal, o canal Sport TV transmite o duelo por assinatura (confira a programação completa de futebol aqui).

Atual campeão português e vice-líder da temporada 2025/26, o Sporting entra em campo neste domingo (15), pela 22ª rodada, para encarar o Famalicão. Com 52 pontos no início da rodada, o time precisa vencer para seguir na cola do líder Porto, que soma 56, e também para se manter à frente do Benfica, que já jogou e também chegou aos 52.

Para o Famalicão, pontuar fora de casa pode consolidar a boa campanha até aqui. A equipe começou a rodada na sexta colocação, com 32 pontos, e ainda sonha com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Notícias e prováveis escalações

A disputa pelo título não permite margem para erro, e o Sporting sabe disso. Após empatar no clássico contra o Porto, a equipe volta a jogar em casa pressionada a conquistar os três pontos para não deixar o rival abrir vantagem na liderança. Em seus domínios, o time tem sido dominante e aposta na força como mandante para seguir firme na briga pelo topo.

Do outro lado, o Famalicão chega confiante pelo desempenho recente. A equipe faz campanha sólida e tenta mostrar que pode competir de igual para igual, mesmo diante de um dos favoritos ao título. A estratégia é clara: manter organização defensiva e aproveitar as oportunidades para surpreender fora de casa.

Sporting: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hidemasa Morita, Morten Hjulmand, Luís Guilherme, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Souleymane Faye. Técnico: Rui Borges

Famalicão: Lazar Carević, Gustavo Garcia, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Pedro Bondo, Tom van de Looi, Pedro Santos, Gustavo Sá, Gil Dias, Umar Abubakar, Sorriso. Técnico: Hugo Oliveira

Desfalques

Sporting

O Sporting terá a ausência de seu artilheiro, o colombiano Luis Suárez. Além dele, Ioannidis, Quenda e Debast, todos lesionados.

Famalicão

Romeo Beney, lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal

Links úteis