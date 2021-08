Sporting barra ida de Matheus Nunes, e seleção brasileira monitora Arão e Danilo

Comissão técnica ainda não se decidiu se vai convocar outro jogador, mas dupla aparece no radar de Tite

Matheus Nunes, convocado por Tite para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo, não vai se apresentar à seleção brasileira. O Sporting já comunicou a CBF.

O time português alegou que, por não ter a vacinação completa contra a Covid-19, o jogador teria que cumprir quarentena no retorno a Portugal e perderia as partidas contra Porto e Ajax.

Além disso, o jogador, que tem dupla cidadania, recebeu o convite do técnico Fernando Santos, treinador de Portugal, para defender as cores da seleção lusitana. Segundo apuração da Goal, Tite chamou a ligar para Matheus Nunes antes da convocação para fazer o convite e o atleta se colocou à disposição.

Abaixo, confira o comunicado da CBF:

"A CBF informa que recebeu na noite de ontem (28) um comunicado do Sporting com a negativa da liberação do jogador Matheus Nunes devido a exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal".

Sem Matheus Nunes, a CBF ainda não definiu se vai convocar algum outro jogador. Na posição, os nomes de Danilo, do Palmeiras e Willian Arão, do Flamengo, são monitorados.

Os jogadores convocados começam se apresentar na noite deste domingo (29), mas apenas na terça-feira (31), Tite deve ter o time completo. O Brasil encara Chile, no dia 2 de setembro, Argentina, no dia 5 e o Peru, no dia 9.