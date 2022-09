Sport x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Clássico dos Clássicos será disputado nesta quarta-feira (28), pela 32ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Atravessando momentos opostos na temporada, Sport e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Enquanto o Sport - oitava posição, com 43 pontos, a cinco do Vasco, equipe que fecha o G-4 - ainda sonha com o acesso à Série A, o Náutico, afundado na lanterna com 27 pontos, luta contra o rebaixamento.

"Clássico sempre é um jogo muito difícil. Já vimos acontecer no mundo inteiro uma equipe que está abaixo vencer quem está em cima. Por isso, independentemente do momento que o Náutico vem passando, respeitamos os atletas e os profissionais que estão lá", afirmou Giovanni.

"Mas temos objetivos maiores na competição. Eles estão brigando contra a queda para a Série C e nós estamos buscando o acesso à Série A. Além disso temos um bom retrospecto jogando em casa e esperamos vencer com o apoio da torcida mais uma vez ", completou.

Do outro lado, o Náutico, com duas derrotas consecutivas, adotou o tom de mistério nos últimos dias para o clássico.

Wellington, recuperado de lesão muscular, retorna no lugar de Arthur Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em 123 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 57 vitórias, contra 36 do Náutico, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo Henrique, Fabinho e Giovanni; Luciano Juba, Vagner Love e Gustavo Coutinho.

Escalação do provável NÁUTICO: Jean,Victor Ferraz, Wellington, João Paulo e João Lucas; Souza, Thomaz, Richard Franco e Jean Carlos; Éverton Brito e Júlio.

Desfalques

Sport

Kayke e Ewerthon, com lesões musculares, seguem fora.

Náutico

Arthur Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Ilha do Retiro – Recife, PE

• Arbitragem: ANDERSON DARONCO (árbitro), RAFAEL DA SILVA e LEIRSON PENG (assistentes), RODRIGO JOSÉ PEREIRA (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)