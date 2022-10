Sport x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Em confronto direto pelo acesso à Série A, equipes entram em campo neste domingo (16); veja como acompanhar ao vivo na TV

Em confronto direto pelo acesso, Sport e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Juiz de Fora), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Vasco encara o confronto como uma decisão. Com 55 pontos, uma vitória no domingo pode significar afastar a equipe pernambucana da briga, que atualmente soma 52 pontos.

O técnico Jorginho não poderá contar com Léo Matos, suspenso. Miranda é o mais cotado para assumir a posição na lateral direita.

Edimar, que sentiu a posterior da coxa, é tratado como dúvida. Paulo Victor e Luiz Henrique são as opções no lado esquerdo.

Do outro lado, o Sport, embalado com três vitórias seguidas, também encara o duelo como uma final.

"A gente não pode deixar essa ansiedade tomar conta da gente. Tem que saber que o jogo vai ser muito difícil, mas é fazer mais do que aquilo que fizemos na partida contra o Cruzeiro", afirmou Fabinho.

Sander. Sabino e Gustavo Coutinho, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Cruzeiro, voltam a ficar à disposição.

Em 32 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 15 vitórias, contra oito do Sport, além de nove empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Miranda, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Luiz Henrique); Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Marlon Gomes, Figueiredo e Eguinaldo.

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere, Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique; Luciano Juba, Labandeira; Vágner Love e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Sport

sem desfalques confirmados.

Vasco

Léo Matos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, ao lado de Riquelme e Gabriel Dias, no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Ilha do Retiro – Recife, PE

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO SIMON e EVANDRO DE MELO (assistentes), RODRIGO JOSÉ PEREIRA (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)