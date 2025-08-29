Sport x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming(veja a programação completa).Sport enfrentando Vasco é uma disputa que já começa a mexer com o coração dos torcedores. Para aqueles que gostam de apostar em suas equipes preferidas, o Betano app é uma ferramenta excelente, oferecendo uma interface amigável e simplificada, permitindo que você faça suas apostas de qualquer lugar enquanto acompanha o jogo ao vivo.
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Notícias e prováveis escalações
Após empatar em 1 a 1 com o Botafogo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Cruzmaltino tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola, mas com um jogo a menos.
Para o confronto fora de casa, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Tchê Tchê, com problema muscular.
Já o Sport ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados. Em 19 partidas, o time soma uma vitória, sete empates e 11 derrotas, alcançando um aproveitamento de apenas 17%.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).
Desfalques
Sport
Sérgio Oliveira, Igor Cariús, Lucas Lima e Hereda estão no departamento médico.
Vasco
Paulo Henrique, Tchê Tchê, Adson e Mateus Carvalho estão machucados.
Quando é?
- Data: domingo, 31 de agosto de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro - Recife, PE
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 16 vitórias, contra oito do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.