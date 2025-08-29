Sport x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Após empatar em 1 a 1 com o Botafogo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Cruzmaltino tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola, mas com um jogo a menos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Tchê Tchê, com problema muscular.

Já o Sport ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados. Em 19 partidas, o time soma uma vitória, sete empates e 11 derrotas, alcançando um aproveitamento de apenas 17%.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

Desfalques

Sport

Sérgio Oliveira, Igor Cariús, Lucas Lima e Hereda estão no departamento médico.

Vasco

Paulo Henrique, Tchê Tchê, Adson e Mateus Carvalho estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 31 de agosto de 2025

domingo, 31 de agosto de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 16 vitórias, contra oito do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

Classificação

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