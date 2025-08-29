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Mounique Vilela

Sport x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Sport x Vasco
Sport
Vasco

Equipes se enfrentam neste domingo (31), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming(veja a programação completa).

Sport enfrentando Vasco é uma disputa que já começa a mexer com o coração dos torcedores. Para aqueles que gostam de apostar em suas equipes preferidas, o Betano app é uma ferramenta excelente, oferecendo uma interface amigável e simplificada, permitindo que você faça suas apostas de qualquer lugar enquanto acompanha o jogo ao vivo.

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Notícias e prováveis escalações

Após empatar em 1 a 1 com o Botafogo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Cruzmaltino tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola, mas com um jogo a menos.

Para o confronto fora de casa, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Tchê Tchê, com problema muscular.

Copa Sul-Americana
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC
Vasco crest
Vasco
VAS
Copa do Nordeste
Sport crest
Sport
SPO
Retrô crest
Retrô
RET

Já o Sport ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados. Em 19 partidas, o time soma uma vitória, sete empates e 11 derrotas, alcançando um aproveitamento de apenas 17%.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas ; Matheusinho, Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura (Robert Renan), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

Escalações de Sport x Vasco

SportHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
1
Gabriel
33
M. Alexandre
40
Ramon Menezes
13
Aderlan
6
J. Silva
17
Matheusinho
58
Ze Lucas
38
L. Pereira
14
C. Rivera
10
L. Lima
18
D. Lacerda
1
Leo Jardim
25
H. Moura
2
J. Rodriguez
43
L. Freitas
6
L. Piton
88
C. Barros
17
N. Moreira
10
P. Coutinho
8
Jair
77
Rayan
99
P. Vegetti

4-2-3-1

VASAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Paulista

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Sport

Sérgio Oliveira, Igor Cariús, Lucas Lima e Hereda estão no departamento médico.

Vasco

Paulo Henrique, Tchê Tchê, Adson e Mateus Carvalho estão machucados.

Quando é?

  • Data: domingo, 31 de agosto de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 16 vitórias, contra oito do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

SPO

Outros

VAS

0

1

Empate

4

Vitórias

1

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.