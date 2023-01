Sport Recife x Petrolina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Petrolina se enfrentam na tarde deste sábado (14), na Ilha do Retiro, às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Vindo de um empate com o Maguary, o Sport busca sua primeira vitória na competição, assim como o Petrolina, que estreou no estadual com um empate em 2 a 2 com o Salgueiro.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Labandeira, Juba e Wanderson; Gabriel Santos.

Escalação do provável Petrolina: Adilson, Joao Carlos, Foguinho, Raykar, Brendon, Rodrigo, Carlos, Emerson, Eduardo, Igor e Vinicinho.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Petrolina

Não há desfalques confirmados.

Quando é?