Sport x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (26), pelo jogo de ida das quartas de final do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport Recife recebe o CRB no início da noite deste domingo (26), a partir das 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Nosso Futebol, no streaming.

Dono da melhor campanha do Nordestão na primeira fase, o Sport terminou na liderança, com 19 pontos. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o CRB ficou em quarto, com 13, e 54% de aproveitamento.

"Não tem segredo, o que eu digo é concentração, determinação e vontade de vencer, que é uma coisa que sempre tive na minha vida, na minha carreira. Eu quero conquistar títulos pelo Sport e são esses jogos que nós temos que ganhar pra nos aproximarmos de conquistar o nosso objetivo", disse Vagner Love, atacante do Sport.

Vale lembrar que o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Na semifinal, quem avançar terá pela frente o vencedor de ABC x Náutico, que também está marcada para eeste domingo, mas às 15h30 (de Brasília).

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Sport registra oito vitórias, contra sete do CRB, além de oito empates. No último encontro, válido pela Série B de 2022, o CRB venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo (Rafael Longuine); Mike, Renato e Anselmo Ramon.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?