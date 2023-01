Sport Recife x ABC ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

No Barradão, o Vitória enfrenta o Santa Cruz, na tarde deste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, na internet.

Depois de ficar com o vice-campeonato na temporada passada, o Sport promete lutar mais uma vez pelo título do Nordestão. O Leão, que acumula duas vitórias e um empate no estadual, não tem desfalques confirmados para o jogo deste sábado. No ataque, Vágner Love pode aparecer como titular pela primeira vez no ano.

Do outro lado, o ABC também ganhou duas e empatou uma em seu estadual, e agora quer manter a sua invencibilidade na temporada. O Alvinegro não confirmou baixas para o duelo e o técnico Fernando Marchiori deve repetir a escalação dos últimos jogos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Renan; Eduardo, Sabino, Thyere e Luciano Juba (Igor Cariús); Fabinho, Ronaldo e Matheus Vargas; Edinho (Wanderson), Facundo Labandeira e Gabriel Santos (Vágner Love).

Escalação do provável ABC: Simão; Alemão Teixeira, Walfrido, Wálber e Daniel Vançan; Daniel, Wellington Reis, Matheus Anjos e Fábio Lima; Allan Dias e Maycon Douglas..

Desfalques

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?