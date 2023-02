Sport Huancayo x Nacional-PAR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela Pré-Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Sport Huancayo recebe o Nacional-PAR na noite desta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Huancayo, pela Fase Preliminar da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A partida abre a participação das equipes na mais prestigiada competição de clubes do continente. Por um lado, os peruanos do Huancayo ainda não foram a campo nesta temporada 2023. Já o Nacional-PAR estreou com triunfo na rodada inaugural do Campeonato Paraguaio.

Embora não tenha estreado na temporada 2023; o Sport Huancayo fez uma boa campanha na disputa do Campeonato Peruano de 2022. Desta forma, a equipe conseguiu uma das vagas na fase preliminar da competição da Conmebol.

Enquanto isso, o Nacional-PAR fez uma temporada de recuperação em 2022. Com um mau início no 1º turno do Campeonato Paraguaio, coube ao time buscar a recuperação na segunda metade da competição. Por fim, conquistou a vaga para esta disputa preliminar na Copa Libertadores.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Huancayo: Zamudio; Huamán, Balta, Valoyes, Rosell; Perez, Salcedo, Benítez; Morales, Huacchia, Lliuya.

Escalação do provável Nacional-PAR: Espínola; Baez, Rolón, Roman, Nuñez; Brizuela, Orzuza, Martinez; Ocampos, Santacruz e Arrua.

Desfalques

Sport Huancayo

Sem desfalques confirmados.

Nacional-PAR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?